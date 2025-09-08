Нижегородская область получит 67,7 млн рублей на борьбу с онкологией

Из постановления правительства следует, что Нижегородской области предусмотрено 67,7 млн рублей. Всего между 56 регионами распределили 7,4 млрд рублей. Средства направят на модернизацию техники, применяемой в радиологических методах диагностики и терапии онкологических заболеваний, а также на дооснащение и переоснащение медучреждений. На 2026 год регионам выделят более 3,9 млрд рублей, на 2027-й — более 3,5 млрд. Для Нижегородской области финансирование предусмотрено только на 2026 год.