Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область получит 67,7 млн рублей на борьбу с онкологией

Правительство РФ утвердило распределение субсидий на 2026−2027 годы для обновления медоборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Из постановления правительства следует, что Нижегородской области предусмотрено 67,7 млн рублей. Всего между 56 регионами распределили 7,4 млрд рублей. Средства направят на модернизацию техники, применяемой в радиологических методах диагностики и терапии онкологических заболеваний, а также на дооснащение и переоснащение медучреждений. На 2026 год регионам выделят более 3,9 млрд рублей, на 2027-й — более 3,5 млрд. Для Нижегородской области финансирование предусмотрено только на 2026 год.

Ранее в правительстве региона поделились планами строительства онкоцентра в рамках проекта «Город здоровья». Предполагается реализация совместно с Росатомом на базе областной больницы имени Семашко и действующего онкодиспансера.