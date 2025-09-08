Цены на сладости в Новосибирске могут вырасти на 20% из-за ограничений по пальмовому маслу

На федеральном уровне обсуждают меры по снижению использования пальмового масла в пищевой промышленности. Эксперты прогнозируют, что это отразится на стоимости кондитерских изделий.
В Госдуме готовят обсуждение вопросов продовольственной безопасности и новых технологий в АПК. Среди предложений комитета по контролю — усиление ограничений на использование пальмового масла: повышение пошлин, введение акцизов и строгий контроль поставок, пишет Infopro54, ссылаясь на «Ведомости».
В СМИ ряда регионов уже появились оценки, что такие меры могут привести к удорожанию продукции, включая молочную и кондитерскую, вплоть до двукратного роста цен. Представитель новосибирского кондитерского рынка, пожелавший не раскрывать имени, отметил:
«Это сырьё активно применяется при выпуске ингредиентов для сладостей. Подорожание может достигнуть 100%, а конечная продукция, по моим расчётам, прибавит в цене до 20%».
При этом глава правления «СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ» Игорь Елисеенко подчеркнул, что на натуральную молочную продукцию изменения не повлияют, поскольку в ней не используют растительные масла.
«В зоне риска окажутся дешёвые товары сомнительного качества, где пальмовое масло применяют чаще всего. Для потребителя это плюс: меньше фальсификата — выше качество продукции», — пояснил эксперт.
Напомним, в России с июля 2022 года ставка НДС на пальмовое масло была увеличена с 10 до 20%. В 2023-м спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал ввести уголовную ответственность для производителей, применяющих его в молочке.
По данным Россельхознадзора, Новосибирская область занимает третье место в стране по объёмам фальсифицированной молочной продукции, поставляемой в соцучреждения. В первом полугодии 2025 года в регионе выявили 37 тонн подделок, среди которых чаще всего встречались масло и творог.