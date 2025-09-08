Слюсарь прокомментировал ситуацию с «Ростовводоканалом»

По данным следствия, Светлицкий, используя служебное положение, получил конфиденциальную информацию о прибыльных водоканалах и привлек Чернышева к схеме приватизации «Ростовводоканала». В результате махинаций, муниципалитет передал акции «Водоканала» стоимостью около 390 млн рублей подконтрольной Светлицкому компании, а выделенные на модернизацию средства были выведены на счета аффилированных фирм и родственников. Несмотря на очевидные нарушения, администрация Ростова-на-Дону не предприняла никаких мер для защиты муниципальной собственности.