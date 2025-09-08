Ричмонд
Слюсарь прокомментировал ситуацию с «Ростовводоканалом»

Об этом сообщает тг-канал врио губернатора.

Источник: Правительство Ростовской области

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал иск Генпрокуратуры о возврате государству активов «Ростовводоканала», подчеркнув, что подобные стратегически важные объекты не должны находиться в частных руках.

По информации «Коммерсант-Юг», Генпрокуратура РФ подала иск о возврате активов экс-замминистра энергетики Станислава Светлицкого, оцениваемых в миллиарды рублей, утверждая, что он незаконно установил контроль над «Ростовводоканалом» при участии экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева.

По данным следствия, Светлицкий, используя служебное положение, получил конфиденциальную информацию о прибыльных водоканалах и привлек Чернышева к схеме приватизации «Ростовводоканала». В результате махинаций, муниципалитет передал акции «Водоканала» стоимостью около 390 млн рублей подконтрольной Светлицкому компании, а выделенные на модернизацию средства были выведены на счета аффилированных фирм и родственников. Несмотря на очевидные нарушения, администрация Ростова-на-Дону не предприняла никаких мер для защиты муниципальной собственности.

Генпрокуратура утверждает, что Светлицкий, получив контроль над «Водоканалом», не инвестировал в модернизацию, а направлял средства на развитие собственного бизнеса и приобретение элитной недвижимости. В связи с этим, ведомство требует арестовать активы фигурантов и вернуть акции «Ростовводоканала» государству.