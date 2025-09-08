Инвесторы задержались в отелях: объем вложений в российские гостиницы увеличился на треть

По данным профильных аналитиков, в первой половине 2025 года объем инвестиций в гостиничную недвижимость в РФ увеличился на 27% год к году, до 15 млрд руб. «С начала года в Москве открылось две гостиницы», — сообщила на пресс-бранче руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди. При реализации заявленных планов по вводу гостиниц, как отметила специалист, в 2025 году в столице введут почти 1,2 тыс. номеров, что на 86% превысит результат 2024 года. Это будет максимальный показатель с 2018 года. Загрузка столичных гостиниц, по данным эксперта, в январе-июле составила около 73%.