Инвесторы задержались в отелях: объем вложений в российские гостиницы увеличился на треть

Аналитики зафиксировали девелоперскую активность в гостиничном секторе национального рынка коммерческой недвижимости. Ранее этот низкомаржинальный сегмент с долгим сроком окупаемости не особо привлекал инвесторов. Но туристический бум внутри страны в корне изменил его потенциал.
По данным профильных аналитиков, в первой половине 2025 года объем инвестиций в гостиничную недвижимость в РФ увеличился на 27% год к году, до 15 млрд руб. «С начала года в Москве открылось две гостиницы», — сообщила на пресс-бранче руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди. При реализации заявленных планов по вводу гостиниц, как отметила специалист, в 2025 году в столице введут почти 1,2 тыс. номеров, что на 86% превысит результат 2024 года. Это будет максимальный показатель с 2018 года. Загрузка столичных гостиниц, по данным эксперта, в январе-июле составила около 73%.
Высокая активность инвесторов зафиксирована и в других туристических регионах страны. Так, в Сочи открылся курортный отель на 426 номеров, а в Анапе, на всесезонном спа-курорте, — новый корпус отеля на 400 номеров. В Санкт-Петербурге в этом году к открытию запланированы две крупные гостиницы с совокупным номерным фондом более 1 тыс. номеров. Открыл двери городской гостиничный комплекс в центре Тулы. Новые пятизвездочные отели заработали в Перми (с нуля) и в Чебоксарах (после реконструкции).
Инвестиционная активность в гостиничном секторе коммерческой недвижимости объясняется двумя факторами. Во-первых, набрали обороты госпрограммы поддержки туристической индустрии. По итогам четвертого этапа отбора кандидатов на льготное кредитование по программе «Туризм и гостеприимство» до 2030 года предполагается строительство 170 отелей категории три-пять звезд совокупно на 31,6 тыс. номеров. Больше всего новых туробъектов появится в Краснодарском крае (19), Москве (13) и Московской области (11).
«Еще одним фактором увеличения активности инвесторов стал рост внутреннего туризма», — отметила руководитель отдела инвестиций и рынков капитала консалтинговой компании CORE.XP Ирина Ушакова. По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в январе-июне 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок по РФ, что на 7% больше, чем годом ранее. Лидерами по количеству турпоездок стали Москва (6,0 млн), Краснодарский край (4,4 млн) и Санкт-Петербург (3,3 млн). Также в топ вошли Московская область (2,7 млн), Татарстан (1,4 млн), Крым (1,1 млн) и Свердловская область (1,0 млн).
Солидный турпоток и приличный уровень загрузки не привели к снижению стоимости размещения, поскольку выросли эксплуатационные расходы, а часть туристов переориентировалась на более бюджетную посуточную аренду квартир. В результате в Москве, самом крупном по объему локальном туррынке, средняя стоимость гостиничного номера, по данным Hotel Advisors, выросла за год на 11%, до 12 тыс. руб. в сутки. Заметнее всего подорожало размещение в люксовых столичных гостиницах — на 24% год к году, до 37,1 тыс. руб. в сутки. В экономичном сегменте стоимость номера увеличилась на 10%, до 4,2 тыс. руб. в сутки.
Из-за удорожания тарифов в отелях и роста цен на авиа- и железнодорожные перевозки потребительское поведение российских туристов изменялось, отметили в IBC Real Estate. Во-первых, сократилась средняя продолжительность отдыха (6,76 ночи в 2025-м против 8 в 2020-м). Во-вторых, многие начали экономить на еде: доля туров без питания в отелях выросла до 38,5%. В-третьих, выросла популярность раннего бронирования со скидкой: к началу июня 2025 года туроператоры продали 46% летних туров. В-четвертых, часть россиян перенесла отпуска на межсезонье. Неслучайно продажи осенних туров выросли на 10%. В-пятых, многие изменили формат отдыха. Эксперты зафиксировали рост спроса на апартаменты и апарт-отели на 32%.
Произошли изменения и в географических предпочтениях российских туристов.
Как отметили аналитики «Яндекс Путешествий», в молодежном туризме вырос интерес к малым городам. В начале 2025 года молодые люди забронировали на 42,6% больше отелей и квартир в небольших городах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По мнению партнера NF Group Ольги Широковой, объемы инвестиций в гостиничную недвижимость будут расти из-за увеличения въездного турпотока. До 2030 г. номерной фонд гостиниц и апарт-отелей категорий 3−5 звезд в России, по ее прогнозу, увеличится с нынешних 156 тыс. до 230 тыс.
С 1 СЕНТЯБРЯ СЕРВИСЫ ПЕРЕСТАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ ОТЕЛИ БЕЗ КЛАССИФИКАЦИИ.
Подавляющее большинство отелей РФ прошло самооценку в новой системе классификации, заявил глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач. Сейчас в реестре ведомства со статусом «действует» почти 18,2 тыс. гостиниц, почти 4 тыс. баз отдыха, 468 кемпингов и более 1,1 тыс. санаториев.
Напомним, что с 1 сентября российские сервисы онлайн-бронирования не смогут размещать предложения гостиниц, баз отдыха, кемпингов и санаториев, не прошедших процедуру классификации по новым правилам. По оценке экспертов, у большинства гостиниц размещения на сервисы онлайн-бронирования приходится до 50% всех заказов. Поэтому те, кто не пройдет процедуру самооценки, могут потерять значимую часть рынка сбыта.
Нерасторопных участников российского рынка гостеприимства также накажут рублем. С 6 сентября у контролирующих органов появилось право применять к нарушителям административные штрафы от 300 до 450 тыс. руб.