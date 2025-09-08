Экономист Паулаускас рассказал о лучших способах хранить сбережения

Эксперт отметил, что золото остается надежной защитой от валютных рисков и санкций благодаря своей ограниченности, однако хранение слитков сопряжено с дополнительными затратами и налоговыми обязательствами. Цифровые активы, такие как биткоин, предлагают альтернативное решение с упрощенным хранением, но отличаются высокой волатильностью и требуют готовности к долгосрочным инвестициям.