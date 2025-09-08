Ричмонд
Экономист Паулаускас рассказал о лучших способах хранить сбережения

Специалист заявил о надежности хранения денег в золоте.

Источник: Аргументы и факты

Современные реалии требуют пересмотра традиционных подходов к сохранению средств. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Эксперт отметил, что золото остается надежной защитой от валютных рисков и санкций благодаря своей ограниченности, однако хранение слитков сопряжено с дополнительными затратами и налоговыми обязательствами. Цифровые активы, такие как биткоин, предлагают альтернативное решение с упрощенным хранением, но отличаются высокой волатильностью и требуют готовности к долгосрочным инвестициям.

Паулаускас подчеркнул, что ставки на доллары и евро утратили актуальность, в то время как рублевые вклады с двузначными процентами и расширенной системой страхования становятся привлекательным вариантом.

Экономист рекомендовал комбинировать различные инструменты размещения средств включая банковские депозиты, золото и цифровые активы для снижения рисков и защиты сбережений от рыночных изменений.

Ранее психолог Кристина Шайдуллина дала советы по накоплению денег на крупные цели.