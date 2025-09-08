Финансист Новикова объяснила необходимость цифрового рубля

Цифровой рубль позволит значительно оптимизировать расходы на осуществление бюджетных выплат и ускорить их поступление гражданам. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» сообщила финансист Марина Новикова.
Эксперт пояснила, что новая форма валюты снизит нагрузку на бухгалтерии бюджетных ведомств за счет прямой передачи средств на электронные кошельки получателей через платформу Центрального банка. Это также обеспечит повышенную безопасность хранения средств и единые тарифы для всех операций.
По словам Новиковой, плюс цифрового рубля заключается в его доступности. Провести денежную операцию можно будет в любое время.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.