Финансист Новикова объяснила необходимость цифрового рубля

Эксперт пояснила, что новая форма валюты снизит нагрузку на бухгалтерии бюджетных ведомств за счет прямой передачи средств на электронные кошельки получателей через платформу Центрального банка. Это также обеспечит повышенную безопасность хранения средств и единые тарифы для всех операций.