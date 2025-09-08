Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Топорнин: закрытое заседание БРИКС связано с политикой Трампа

Политолог считает, что входящие в объединение страны хотят обсудить возможные ответные меры на санкции США.

Источник: Аргументы и факты

Проведение внеочередного онлайн-саммита БРИКС в закрытом формате, вероятно, связано с санкционной политикой президента США Дональда Трампа в отношении союзников России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил политолог Николай Топорнин.

Эксперт пояснил, что Китай, Индия и Бразилия как основные покупатели российской нефти находятся под давлением санкционных мер Вашингтона. По его мнению, Бразилия, которая первой столкнулась с ним и инициировала проведение закрытого совещания для обсуждения возможных ответных мер на дальнейшие санкционные шаги администрации Трампа.

«Я думаю, что они хотят совместно обсудить, что можно сделать в этих условиях, если вдруг Дональд Трамп и дальше будет принимать новые санкционные меры», — сказал эксперт.

Внеочередной онлайн-саммит стран БРИКС запланирован на 8 сентября.

Ранее политолог Малек Дудаков оценил вероятность введения новых санкций США против РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше