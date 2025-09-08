Эксперт Топорнин: закрытое заседание БРИКС связано с политикой Трампа

Проведение внеочередного онлайн-саммита БРИКС в закрытом формате, вероятно, связано с санкционной политикой президента США Дональда Трампа в отношении союзников России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил политолог Николай Топорнин.
Эксперт пояснил, что Китай, Индия и Бразилия как основные покупатели российской нефти находятся под давлением санкционных мер Вашингтона. По его мнению, Бразилия, которая первой столкнулась с ним и инициировала проведение закрытого совещания для обсуждения возможных ответных мер на дальнейшие санкционные шаги администрации Трампа.
«Я думаю, что они хотят совместно обсудить, что можно сделать в этих условиях, если вдруг Дональд Трамп и дальше будет принимать новые санкционные меры», — сказал эксперт.
Внеочередной онлайн-саммит стран БРИКС запланирован на 8 сентября.
