Золото, биткоин, юань: как сохранить деньги в новой реальности

В условиях экономической нестабильности россияне ищут новые способы сохранения капитала. Член Экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас считает, что традиционные подходы к сбережениям устарели. Этим он поделился в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, золото остается надежным активом, так как его нельзя напечатать, как бумажные валюты. Это делает металл защитой от валютных рисков и санкций. Однако эксперт отметил, что хранение золотых слитков требует расходов, а при продаже возникает налоговая нагрузка.
Кроме того, сделки на сумму свыше миллиона рублей контролирует финмониторинг, что может вызвать вопросы у банков. Паулаускас также указал на рост интереса к цифровым активам. Биткоин, который называют «цифровым золотом», привлекает ограниченным количеством и независимостью от политических решений. Хранить криптовалюту просто, но ее волатильность делает этот инструмент подходящим только для долгосрочных инвесторов. При этом эксперт напомнил, что в России нельзя использовать криптовалюту для платежей, а налоги с операций платить обязательно.
Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов подчеркнул, что валютная пара юань/рубль стала ключевой на российском рынке. Он отметил, что бизнес активно перестраивается на сотрудничество с Китаем, что делает эту пару главным фактором, влияющим на ликвидность, стоимость денег и процентные ставки. Другие дружественные валюты играют менее значимую роль, пишет RT.
Также экономист Андрей Бархота прокомментировал влияние снижения ключевой ставки Центробанка на рынок недвижимости. По его мнению, снижение ставки до 16% и, возможно, до 14% сделает ипотеку доступнее. Однако он уточнил, что если ипотечные ставки останутся выше 12%, рынок недвижимости не ощутит значительных изменений. Его слова приводит 360.ru.