Золото, биткоин, юань: как сохранить деньги в новой реальности

Кроме того, сделки на сумму свыше миллиона рублей контролирует финмониторинг, что может вызвать вопросы у банков. Паулаускас также указал на рост интереса к цифровым активам. Биткоин, который называют «цифровым золотом», привлекает ограниченным количеством и независимостью от политических решений. Хранить криптовалюту просто, но ее волатильность делает этот инструмент подходящим только для долгосрочных инвесторов. При этом эксперт напомнил, что в России нельзя использовать криптовалюту для платежей, а налоги с операций платить обязательно.