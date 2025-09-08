Турция остается на первом месте у россиян по поездкам в бархатный сезон: протесты отпускникам не помеха

— Протесты на сегодня не масштабные, митинг проходил у офиса оппозиции в Стамбуле и никак не затронул сам город, — рассказал «МК» турэксперт Владимир Хотко, проживающий в Аланье. — В Анталье, Аланье и в других городах никто ничего про это не знает. Сегодня начался новый учебный год, все заняты делами. В Анталье +30 градусов, туристы и гости на пляжах. Писали, что с ночи якобы не работают соцсети, но по факту сейчас все работает. Больше паники, как всегда, в российском информпространстве. Я бы отметил, что в Турции наибольший резонанс сейчас в Измире, где 16-летний подросток, по неизвестной пока причине, пришел в полицейский участок и застрелил двух полицейских. И этот резонанс больше, нежели митинги оппозиции.