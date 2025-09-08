Украина хочет предложить США промышленные отходы в рамках сделки о недрах

Украина намерена предложить США в рамках соглашения по добыче полезных ископаемых отходы горно-металлургического комплекса, они могут стать источником сырья, рассказал замминистра экономики, член управляющего совета Американо-украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин.
«То, что десятилетиями считалось балластом, действительно является новой сырьевой базой», — приводит его слова в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».
Перелыгин заявил, что в результате без разработки новых карьеров можно будет получать стратегические металлы для аккумуляторов, электроники, авиации и оборонной индустрии.
Ранее сообщалось, что Украина приступила к реализации соглашения с США о сотрудничестве в сфере стратегических минералов. Речь идёт о подготовке к проведению открытых тендеров на освоение месторождения Добра в Кировоградской области, сообщили источники.
Напомним, американская и украинская стороны подписали соглашение о редкоземельных металлах Украины 30 апреля. В рамках сделки планируют создать Инвестфонд по восстановлению. Сообщалось, что стороны обсудили возможность запуска работы фонда полезных ископаемых к концу года.