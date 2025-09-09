Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 9 сентября

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 9 сентября, вторник. В частности, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 9 сентября, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0214 белорусского рубля, 1 евро — 3,5421 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6893 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 8 сентября, во вторник, 9 сентября, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля стал ниже. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0120 белрубля, курс евро подрос на 0,0248 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0062 белрубля.
Тем временем Нацбанк раскрыл, где применят цифровой рубль в Беларуси.