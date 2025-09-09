Ричмонд
Россиянам рассказали, как в будет меняться рынок жилья до 2030 года

ТАСС: Спрос на жилье в России может восстановиться в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Восстановление рынка недвижимости ожидается лишь в 2027 году, когда ключевая ставка ЦБ РФ приблизится к 10%, а отложенный спрос начнет реализовываться. Об этом сообщили аналитики «Эксперт РА», информацию передает ТАСС.

«По мере снижения ключевой ставки и приближения ее к 10-процентному значению в 2027-м агентство ожидает восстановления спроса на недвижимость со стороны населения, в том числе за счет отложенного спроса», — передает агентство.

По оценкам аналитиков, в 2025—2030 гг. цены на новостройки будут расти быстрее инфляции. Этому в краткосрочной перспективе способствует модель девелоперского бизнеса, основанная на проектном финансировании из банков.

При этом эксперты ожидают, что в 2025—2026 годах будет строиться и сдаваться все больше частных домов (ИЖС).

Ранее в Госдуме предложили запустить льготную ипотеку под 5−6% для учителей и врачей.