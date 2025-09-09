GAO: у США не получается оценить эффективность санкций против России

«Ведомства США, ответственные в первую очередь за реализацию санкций и мер экспортного контроля в отношении России, не установили четко сформулированных целей, связанных с измеримыми результатами и целевыми показателями для своей деятельности. В результате ведомства не могут в полной мере оценить прогресс в достижении своих целей, что ограничивает возможности правительства США по определению эффективности более широких мер санкций и экспортного контроля в отношении России», — говорится в докладе.