СМИ: тысячи россиян живут в нелегальных многоэтажках

Архитектор Владимир Виноградов предупреждает об опасности для жильцов и рынка недвижимости. Самовольные дома часто не соответствуют строительным нормам и стандартам безопасности, что повышает риск аварий и катастроф. По данным МЧС, за последние пять лет в таких зданиях произошло более 200 аварий с пострадавшими.