СМИ: тысячи россиян живут в нелегальных многоэтажках

В России насчитывается свыше 40 тысяч незаконно построенных многоэтажных жилых домов, которые сосредоточены в ряде регионов, включая Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ и Якутию. Такие данные приводит Росстат совместно с Всероссийским центром национальной строительной политики (ВЦНСП). Об этом пишут «Известия».
Министерство строительства напоминает, что возведение жилых домов без разрешительной документации запрещено и такие объекты считаются самовольными постройками, подлежащими сносу при угрозе безопасности граждан. Для легализации необходимо пройти полный комплекс согласований и экспертиз. С 2018 года законодательство допускает возможность узаконивания таких строений при соблюдении правил землепользования и градостроительства.
Эксперты отмечают системный характер проблемы. По словам Михаила Викторова из Общественного совета при Минстрое, причины включают недостаточный контроль на ранних этапах строительства, а также участие застройщиков в «серых» схемах с последующим узакониванием через суды.
Архитектор Владимир Виноградов предупреждает об опасности для жильцов и рынка недвижимости. Самовольные дома часто не соответствуют строительным нормам и стандартам безопасности, что повышает риск аварий и катастроф. По данным МЧС, за последние пять лет в таких зданиях произошло более 200 аварий с пострадавшими.
Минстрой настаивает на ужесточении контроля, однако эксперты продолжают обсуждать масштабы и последствия явления. Вопросы направлены в Генпрокуратуру и Верховный суд для дополнительного анализа ситуации.