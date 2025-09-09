«Известия»: банки затягивают закрытие счетов россиянам

«Банки затягивают россиянам закрытие счетов и возврат средств до полугода. По закону деньги клиенту должны вернуть не позднее, чем через семь дней после подачи заявления, но на практике этот процесс нередко растягивается на месяцы. Формально у них есть на это право, пока они проверяют сомнительные операции, и срок тут не ограничен, даже если человек остается без денег на счете на год», — рассказал Чернов «Известиям».