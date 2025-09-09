Советник Трампа Наварро: страны БРИКС не выживут без США

В США критикуют экономического конкурента.
Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что ни одна из стран БРИКС не сможет выжить без торговли с Соединенными Штатами. Об этом он сказал в эфире телеканала Real Americas Voice 8 сентября. Наварро подчеркнул, что экономика стран-участниц организации, по его мнению, крайне зависима от экспорта на американский рынок.
«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — заявил чиновник телеканалу. Он также выразил сомнение в сплоченности объединения, отмечая наличие внутренних противоречий между членами организации.
Наварро добавил, что считает БРИКС нестабильной структурой из-за разногласий между странами-участниками. В частности, он отметил наличие «ненависти и желания убить друг друга» среди членов группы, что, по его мнению, препятствует эффективному взаимодействию внутри объединения.
БРИКС — это международная организация, созданная в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, к которой в 2011 году присоединилась ЮАР. С 2024 года состав расширился: теперь в него входят также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года официальными странами-партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан. В январе этого года председательство в объединении перешло к Бразилии, которая объявила о вступлении Индонезии в качестве полноправного участника.