Советник Трампа Наварро: страны БРИКС не выживут без США

БРИКС — это международная организация, созданная в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, к которой в 2011 году присоединилась ЮАР. С 2024 года состав расширился: теперь в него входят также Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 2025 года официальными странами-партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан. В январе этого года председательство в объединении перешло к Бразилии, которая объявила о вступлении Индонезии в качестве полноправного участника.