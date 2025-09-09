Ричмонд
В Госдуме напомнили, когда и как пройдет индексация пенсий в 2026 году: будет две волны

Депутат Нилов: Вторая индексация пенсий в 2026 году получится выше инфляции.

Источник: Комсомольская правда

Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов анонсировал для пенсионеров две индексации в 2026 году: февральскую и апрельскую, причем вторая не только компенсирует, но и превзойдет инфляцию.

«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — уточнил Нилов в беседе с ТАСС.

Как пояснил парламентарий, в январе правительство установит точный уровень фактической инфляции, на основании чего с февраля будет проведена индексация страховых пенсий и других социальных выплат.

Депутат напомнил, что индексация военных пенсий зависит от повышения окладов военнослужащих и пройдет 1 октября этого года.

Ранее в России предложили индексировать пенсии каждый квартал, чтобы их увеличение соответствовало росту стоимости жизни.