В Госдуме анонсировали двойную индексацию страховых пенсий в 2026 году

В Госдуме сообщили, что в 2026 году страховые пенсии российских пенсионеров будут проиндексированы дважды — с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом ТАСС пояснили представители профильного комитета.
Первая индексация пройдет с учётом фактической инфляции за январь, уровень которой определит правительство. Вторая, апрельская, переработка выплат запланирована с возможным превышением инфляционных показателей, в зависимости от финансовых возможностей бюджета Социального фонда.
Отмечается, что подобная практика индексации коснется не только неработающих, но и трудящихся пенсионеров, а также ряда других социальных выплат. Такой подход направлен на сохранение покупательной способности пенсий и поддержку граждан пожилого возраста.
До этого сообщалось, что с 1 октября повысят пенсии некоторым россиянам.