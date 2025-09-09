Российские банки затягивают закрытие счетов на месяцы и годы — жалобы растут

Эксперты связывают рост жалоб с увеличением блокировок счетов по подозрению в отмывании средств, что лишает клиентов доступа к сбережениям. Банки вправе проводить проверки, но закон не ограничивает их продолжительность, что приводит к многомесячным задержкам. Проблемы наблюдаются в различных кредитных организациях, включая «МТС Деньги» и ОТП Банк, где клиенты сталкиваются с невозможностью закрыть счета из-за накопленных долгов за обслуживание.