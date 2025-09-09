Российские банки затягивают закрытие счетов на месяцы и годы — жалобы растут

Российские банки все чаще задерживают процесс закрытия счетов клиентов на длительные сроки — от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщают «Известия». Это вызывает массовые жалобы граждан, которые не могут оперативно вернуть свои средства.
Усиление контроля по закону 115-ФЗ об антиотмывочных мерах и блокировки подозрительных операций вынуждают банки тщательно проверять счета, из-за чего закрыть их становится сложно. По закону деньги должны быть возвращены в течение семи дней после подачи заявления, однако на практике сроки затягиваются до полугода и более.
Эксперты связывают рост жалоб с увеличением блокировок счетов по подозрению в отмывании средств, что лишает клиентов доступа к сбережениям. Банки вправе проводить проверки, но закон не ограничивает их продолжительность, что приводит к многомесячным задержкам. Проблемы наблюдаются в различных кредитных организациях, включая «МТС Деньги» и ОТП Банк, где клиенты сталкиваются с невозможностью закрыть счета из-за накопленных долгов за обслуживание.
Юристы напоминают, что задержка возврата средств свыше семи дней является нарушением законодательства и может быть оспорена через Центральный банк или суд. Банки объясняют задержки необходимостью соблюдения требований по 115-ФЗ и риском санкций. В ЦБ отмечают, что длительность процедур может зависеть от особенностей платежей.
Некоторые эксперты считают, что затягивание закрытия счетов может использоваться банками как способ удержать клиентов и сохранить доходы от операций с денежными потоками.
