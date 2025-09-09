Правительство Красноярского края завершает осеннюю корректировку бюджета

Так, добавлены средства на обеспечение льготными лекарствами, санитарную авиацию, поддержку одаренных детей, участников СВО и их семей, жилищные сертификаты детям-сиротам, компенсацию расходов жителей на оплату ЖКУ и так далее. Также муниципалитеты получат из краевого бюджета больше средств, чем было запланировано ранее.