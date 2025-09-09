Ричмонд
Правительство Красноярского края завершает осеннюю корректировку бюджета

В бюджете Красноярского края добавили денег на одаренных детей, санавиацию и лекарства.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Красноярского края завершает осеннюю корректировку регионального бюджета. Об этом губернатор Михаил Котюков рассказал в своем телеграм-канале. Накануне обсудили детали, министерству финансов поручено внести проект закона в Законодательное Собрание уже на этой неделе.

Суть изменений, которые происходят дважды в год, весной и осенью, — уточнить доходную часть бюджета, отразить поступившие дополнительные средства, в том числе федеральные, и увеличить объем социально значимых расходов.

Так, добавлены средства на обеспечение льготными лекарствами, санитарную авиацию, поддержку одаренных детей, участников СВО и их семей, жилищные сертификаты детям-сиротам, компенсацию расходов жителей на оплату ЖКУ и так далее. Также муниципалитеты получат из краевого бюджета больше средств, чем было запланировано ранее.