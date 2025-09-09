Ричмонд
Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Восемь соглашений о новых инвестпроектах на 38 миллиардов рублей заключило Приморье на юбилейном ВЭФ, сообщает правительство края.

Источник: © РИА Новости

«Всего на юбилейном масштабном мероприятии регион заключил 56 соглашений, из которых восемь — о новых инвестиционных проектах на 38,1 миллиарда рублей,… среди которых гостиничный комплекс, завод по изготовлению металлоконструкций, комплекс семейного отдыха и другие», — говорится в сообщении.

Приморский край заключил 48 соглашений о сотрудничестве, многие из них касаются социально-экономического развития региона, а также восемь в сфере образования и четыре — о социальном партнёрстве с бизнесом.

Десятый Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.