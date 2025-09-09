Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ

«Всего на юбилейном масштабном мероприятии регион заключил 56 соглашений, из которых восемь — о новых инвестиционных проектах на 38,1 миллиарда рублей,… среди которых гостиничный комплекс, завод по изготовлению металлоконструкций, комплекс семейного отдыха и другие», — говорится в сообщении.
Приморский край заключил 48 соглашений о сотрудничестве, многие из них касаются социально-экономического развития региона, а также восемь в сфере образования и четыре — о социальном партнёрстве с бизнесом.
Десятый Восточный экономический форум проходил