Хабаровский край подписал на ВЭФ соглашений на сумму более 2 трлн рублей

Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум. Хабаровский край подписал соглашения на общую сумму более двух трлн рублей. По итогам форума регион стал лидером в ДФО по объёму привлечённых средств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участие в Восточном экономическом форуме приняли 7 300 человек, было подписано 358 соглашений, договоров, меморандумов, планов и дорожных карт на общую сумму 6 трлн 58,2 млрд рублей.
— Форум стал местом подведения итогов работы за прошедшие десять лет. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу во благо Дальнего Востока, во благо нашей Родины. Заработали социальные программы, которые востребованы людьми, механизмы стимулирования экономики и привлечения инвесторов. Поручения, данные Президентом, будут выполнены в полном объеме, — сказал заместитель Председателя Правительства России — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
Делегацию Хабаровского края на ВЭФ-2025 возглавлял губернатор Дмитрий Демешин. Глава региона выступил на двух сессиях, принял участие в запуске Президентом России крупных инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, в том числе международного терминала аэропорта Хабаровск и Тихоокеанской железной дороги. Также на совещании по развитию энергетики губернатор доложил Владимиру Путину о перспективных решениях для развития электроэнергетики в регионе после 2030 года и принял участие в пленарном заседании с Президентом РФ.
За три дня работы форума Дмитрий Демешин и участники делегации провели более 30 рабочих встреч с потенциальными инвесторами и партнерами, в результате которых подписано 18 соглашений на общую сумму более двух трлн рублей. По итогам форума Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по объему привлеченных средств.
— Очень важно, чтобы мы смогли реализовать наши большие амбициозные планы, но они невозможны без фабрики проектного финансирования, потому что большие дорогостоящие проекты — это компиляция финансовых ресурсов. Поэтому мы отрабатываем все возможные варианты, в том числе финансовые институты, банки, которые мы не просто приглашаем в наш край, а с которыми уже плотно работаем, — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Среди ключевых инвестиционных проектов, заключенных на форуме, — строительство горно-обогатительного комбината на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Этот проект реализуется совместно с ООО «Милькан» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Объем инвестиций оценивается в 650 млрд рублей. Будут созданы новые высококвалифицированные рабочие места, а регион получит новые налоговые поступления.
На территории опережающего развития «Хабаровск» к 2027 году появится новый тепличный комплекс, что позволит обеспечить жителей края свежими овощами в течение всего года. По соглашению, инвестиции составят 19 млрд рублей, будет создано более 500 рабочих мест.
В социальной сфере запланировано строительство современного центра настольного тенниса, который станет базой для подготовки молодых спортсменов. Также между правительством региона и Российскими железными дорогами заключено соглашение о сотрудничестве в области реализации проекта «Городская электричка». По проекту, электрички интегрируют в единую систему пассажирского транспорта краевой столицы.
Особое внимание уделено развитию международного сотрудничества. На острове Большой Уссурийский планируется создание Парка Дружбы, который станет новой точкой притяжения для туристов и деловых партнеров из разных стран. Он будет включен в мастер-план Хабаровской городской агломерации и построен с применением механизма «Дальневосточной концессии». Этот проект также вошел в соглашение с ВЭБ.РФ, которое предполагает реализацию на территории края новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 27 млрд рублей.
Помимо Парка Дружбы, в соглашение с ВЭБ.РФ включены проекты строительства финансово-делового центра «Хабаровск-сити» и развития спортивно-туристического комплекса «Хехцир» и горного курорта «Холдоми».