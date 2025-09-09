Россиян предупредили об ослаблении рубля

Ранее сообщалось, что на заседании, запланированном на 12 сентября, Центральный банк России может вновь уменьшить ключевую ставку до уровня 16% годовых. Такое мнение разделяет большинство опрошенных аналитиков и представителей деловых кругов. В июле 2025 года регулятор уже снижал ключевую ставку с 20% до 18% на фоне замедления темпов инфляции и снижения потребительской активности. Ранее эксперты предполагали, что в сентябре Банк России рассмотрит возможность понижения ставки на 100 или 200 базисных пунктов, а к концу текущего года она может достичь значения в диапазоне 14−16%.