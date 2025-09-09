Россиян предупредили об ослаблении рубля

Существенного падения курса национальной валюты после снижения ключевой ставки не будет.
Снижение ключевой ставки Банком России может привести к ослаблению курса рубля. Однако сильных изменений не ожидается. Такой прогноз дал экономист Павел Пенкин.
«Снижение ставки, которое все ожидают, приведет к ослаблению рубля. Банки начинают скупать иностранную валюту, поскольку им выгодно скинуть рублевую массу, в результате рублей в обороте станет больше и они будут дешеветь», — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik. При этом он отметил, что существенного падения курса национальной валюты ожидать не стоит, поскольку ЦБ полностью контролирует и регулирует этот процесс.
Пенкин подчеркнул, что повышение ставки обычно способствует укреплению рубля, делая хранение средств на рублевых депозитах более выгодным. Однако сейчас экономика нуждается в стимулировании, что обуславливает необходимость снижения ставки.
Ранее сообщалось, что на заседании, запланированном на 12 сентября, Центральный банк России может вновь уменьшить ключевую ставку до уровня 16% годовых. Такое мнение разделяет большинство опрошенных аналитиков и представителей деловых кругов. В июле 2025 года регулятор уже снижал ключевую ставку с 20% до 18% на фоне замедления темпов инфляции и снижения потребительской активности. Ранее эксперты предполагали, что в сентябре Банк России рассмотрит возможность понижения ставки на 100 или 200 базисных пунктов, а к концу текущего года она может достичь значения в диапазоне 14−16%.