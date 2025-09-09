Ричмонд
Китайская компания хочет вложить 16 млрд руб. в игорный комплекс в Приморье

Общая площадь гостиницы и казино составит не менее 37 тысяч квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Китайская компания «Цзянсу цзююньтун инвестмент» планирует вложить 16 миллиардов рублей в строительство гостиничного комплекса с казино в игорной зоне «Приморье». Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Соответствующее соглашение между инвестором и АО «Корпорация развития Приморского края» было подписано в ходе Восточного экономического форума.

Проект предполагается реализовать в два этапа. Общая площадь здания составит не менее 37 тысяч квадратных метров, а количество гостевых номеров — не менее 150. Сроки реализации не разглашаются.

Игорная зона «Приморье» является частью туристического кластера, расположенного в бухте Муравьиной Приморского края. На сегодняшний день первые два объекта — казино Tigre de Cristal и «Шамбала» — уже находятся в эксплуатации.

В России действует несколько таких специализированных кластеров, в числе которых: «Приморье» в Приморском крае, «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области и «Сибирская монета» в Алтайском крае.