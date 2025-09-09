Китайская компания хочет вложить 16 млрд руб. в игорный комплекс в Приморье

Китайская компания «Цзянсу цзююньтун инвестмент» планирует вложить 16 миллиардов рублей в строительство гостиничного комплекса с казино в игорной зоне «Приморье». Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Соответствующее соглашение между инвестором и АО «Корпорация развития Приморского края» было подписано в ходе Восточного экономического форума.