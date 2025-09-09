Ставка ЦБ рискует быть снижена всего лишь до 17%

ЦБ снизит ставку на до 17%, чтобы избежать инфляции.
Снижение ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании 12 сентября 2025 года, скорее всего, составит один процентный пункт — до 17%. Такой прогноз сделал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Эксперт объяснил, что регулятор будет действовать осторожно из-за сохраняющихся инфляционных рисков и необходимости обеспечить устойчивое снижение ставки без резких колебаний.
«Скорее всего, Центральный банк проявит осторожность и не будет излишне быстро снижать ставку, опасаясь новых инфляционных и проинфляционных факторов, которые могут проявиться в конце года. Тогда тренд на снижение ставки окажется сломлен, и Банку России придется переходить к ужесточению денежно-кредитной политики», — пояснил Бадалов в беседе с агентством «Прайм».
По словам экономиста, на предыдущем заседании Банк России сократил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 20 до 18%. Повторения такого резкого шага сейчас не ожидается. Основная причина — рост инфляционных ожиданий и риски ускорения цен. В таких условиях регулятору важно избежать «качелей» в денежно-кредитной политике и сохранить доверие к выбранному курсу.