Треть крупных банков в РФ неожиданно снизили ставки по вкладам

Семь из 20-ти ведущих российских банков уменьшили процентные ставки по депозитам сроком на полтора года в первую сентябрьскую неделю. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на сведения портала «Финуслуги».
Лишь одно финансово-кредитное учреждение из топ-20 повысило ставки по срочным вкладам. Двенадцать банков сохранили показатели без изменений.
Среднее значение ставки по полуторагодовым вкладам в России сократилось с 11,03% до 10,62%, тогда как доходность трехлетних депозитов уменьшилась незначительно — с 9,67% до 9,62%. Средние показатели по трехмесячным вкладам также продемонстрировали снижение на 0,13%, достигнув уровня 15,59%. По шестимесячным депозитам показатель снизился с 13,69% до 13,49% годовых.
В настоящее время минимальная ставка по трехлетним вкладам в России составляет 5,7%, максимальная достигает 18,5%.
25 июля Банк России осуществил снижение ключевой ставки сразу на 2 процентных пункта — до 18%. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляционное давление в стране, включая его устойчивую составляющую, ослабевает быстрее прогнозируемого. Одновременно темпы роста внутреннего спроса замедляются, а экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного развития.
Позднее Центробанк РФ констатировал, что максимальная ставка по рублевым вкладам в августе снизилась до 15,7%.
