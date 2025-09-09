Треть крупных банков в РФ неожиданно снизили ставки по вкладам

Среднее значение ставки по полуторагодовым вкладам в России сократилось с 11,03% до 10,62%, тогда как доходность трехлетних депозитов уменьшилась незначительно — с 9,67% до 9,62%. Средние показатели по трехмесячным вкладам также продемонстрировали снижение на 0,13%, достигнув уровня 15,59%. По шестимесячным депозитам показатель снизился с 13,69% до 13,49% годовых.