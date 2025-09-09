В России хотят начать взыскивать алименты через специальный фонд: что известно об инициативе

Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует внести в Госдуму законопроект об учреждении алиментного фонда. Инициатива предполагает взыскание алиментов через специализированную государственную структуру. Об этом сообщил РИА Новости лидер фракции Сергей Миронов, уточнив, что документ будет представлен осенью.
«В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно», — пояснил Миронов.
Миронов подчеркнул, что СРЗП планирует внести законопроект об алиментном фонде в ходе осенней сессии Государственной думы.
Ранее депутаты от партии «Новые люди» предложили ввести закон о бесплатном товаре за неверную цену.
Накануне несколько парламентариев также выступили с инициативой автоматически снимать арест со счетов россиян сразу после оплаты штрафов.