Зарплаты в Омске ниже московских на 29%: разрыв постепенно сокращается

Разница в зарплатах между Москвой и регионами остаётся значительной, но постепенно сокращается. Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, квалифицированные рабочие в Омске зарабатывают на 28−29% меньше, чем их столичные коллеги.
Аналитики отмечают, что за последний год разрыв в зарплатах между Москвой и регионами начал сокращаться. Особенно заметны изменения в Новосибирске и Ростове-на-Дону, где зарплаты приблизились к московскому уровню на 4 процентных пункта.
Согласно данным исследования, Санкт-Петербург остаётся лидером среди регионов по уровню оплаты труда — зарплаты там ниже московских всего на 6−7%. В других городах разница более существенная. Например, в Волгограде зарплаты ниже московских на 30−31%, а в Екатеринбурге — на 15−16%. В Казани, Красноярске и Краснодаре разница составляет около 20−22%. В Новосибирске и Перми зарплаты ниже столичных на 19−28%.
В таких городах, как Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск, зарплаты также остаются примерно на четверть ниже московских.
Эксперты подчеркивают, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению разрыва в зарплатах между столицей и регионами. Это связано как с ростом зарплат в регионах, так и с изменением подходов компаний к формированию компенсационных пакетов.