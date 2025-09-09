Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты в Омске ниже московских на 29%: разрыв постепенно сокращается

В среднем по другим городам-миллионникам эта разница составляет около 25%

Источник: Комсомольская правда

Разница в зарплатах между Москвой и регионами остаётся значительной, но постепенно сокращается. Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, квалифицированные рабочие в Омске зарабатывают на 28−29% меньше, чем их столичные коллеги.

Аналитики отмечают, что за последний год разрыв в зарплатах между Москвой и регионами начал сокращаться. Особенно заметны изменения в Новосибирске и Ростове-на-Дону, где зарплаты приблизились к московскому уровню на 4 процентных пункта.

Согласно данным исследования, Санкт-Петербург остаётся лидером среди регионов по уровню оплаты труда — зарплаты там ниже московских всего на 6−7%. В других городах разница более существенная. Например, в Волгограде зарплаты ниже московских на 30−31%, а в Екатеринбурге — на 15−16%. В Казани, Красноярске и Краснодаре разница составляет около 20−22%. В Новосибирске и Перми зарплаты ниже столичных на 19−28%.

В таких городах, как Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск, зарплаты также остаются примерно на четверть ниже московских.

Эксперты подчеркивают, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению разрыва в зарплатах между столицей и регионами. Это связано как с ростом зарплат в регионах, так и с изменением подходов компаний к формированию компенсационных пакетов.