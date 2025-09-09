В Омске массово ищут сотрудников на рабочие специальности с зарплатой до 124 тысяч рублей

Один из сервисов по поиску работы проанализировал вакансии, открытые в Омской области в августе 2025 года, и выяснил, что самыми востребованными являются рабочие специальности.
По данным hh.ru, за август в Омской области было открыто 14,2 тысячи вакансий, из них 4,4 тысячи или 30% — по рабочим специальностям.
Больше всего предложений на данный момент активно для разнорабочих (0,7 тысячи по региону за август), водителей (0,6 тысячи), сварщиков, курьеров, машинистов (по 0,4 тысячи), электромонтажников, слесарей, сантехников (по 0,3 тысячи).
Актуальная предлагаемая заработная плата для специалистов рабочих профессий составляет 124,1 тысячи рублей. Как отмечают специалисты ресурса, это значительно выше, чем средняя предлагаемая зарплата по Омской области в целом (68,7 тысячи рублей).