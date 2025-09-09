Неожиданно раскрыты реальные запасы нефти в России

При этом из 19 миллиардов тонн доказанных запасов не все в текущих экономических условиях рентабельны для извлечения. Согласно расчетам Роснедр, лишь 13 миллиардов тонн могут быть реально вовлечены в разработку в существующих ценовых и налоговых условиях.