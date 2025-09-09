Краевое предприятие второй раз за год сменило директора

ГУП «Северные краевые электрические сети» владеет на праве хозяйственного ведения электросетевым комплексом в Соликамске. Выручка СКЭС в 2024 году выросла большее чем в шесть раз — с 38 млн руб. до 238 млн руб. Но при этом предприятие значительно ухудшило показатель по прибыльности, увеличив убыток с 3 млн руб. до 154 млн руб.