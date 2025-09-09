Ричмонд
Треть казахстанско-российского товарооборота занял московский бизнес

АСТАНА, 9 сен — Sputnik. В Московском ситуационном центре состоялся бизнес-диалог «Москва — Казахстан» с участием делегации Алматинской области.

Источник: Посольство Казахстана в России

Посольство Казахстана в России сообщило, что на мероприятии рассмотрели широкий спектр тем: от торгово-экономических связей и промышленной кооперации до вопросов цифровой трансформации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития туризма и культурных обменов.

Гендиректор АНО «Московский экспортный центр» Виталий Степанов сообщил, что Казахстан традиционно входит в топ-3 ключевых партнеров Москвы в плане экспортных операций, причем, все отрасли находятся в зеленой зоне роста.

Посол Казахстана Даурен Абаев обратил внимание участников на то, что в своем послании Токаев сделал особый акцент на привлечении крупных инвестиций.

Из 28 миллиардов долларов казахстанско-российского товарооборота почти треть — 9 миллиардов приходится на московский бизнес, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических международных связей Москвы Сергей Черемин.

В первые три месяца 2025 года этот показатель вырос еще на 14,2% и составил 1,9 миллиардов долларов. Указанные цифры подтверждают растущий интерес деловых кругов к совместным проектам и стабильность экономического взаимодействия.

Он также сообщил о планах проведения Дней Москвы в Казахстане, которые состоятся в Астане и Алматы, в рамках предстоящего в ноябре визита Токаева в Россию.

Как рассказал заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов, в 2024 году Москву посетило рекордное число туристов — 26 миллионов человек, из них 200 тысяч — из Казахстана.

Это не предел. Надо увеличить турпоток на взаимной основе, для чего имеется много практических механизмов. Мы готовы организовать взаимные туристические бизнес-миссии и ознакомительные туры.

заявил Нурмуханов

Руководитель Управления туризма Алматинской области Куанышбек Мирамбекулы заявил, что регион предлагает широкие возможности для активного отдыха и знакомства с уникальной природой.

Также представители делегации напомнили москвичам, что стратегическое географическое расположение обеспечивает Алматинской области ключевую роль в трансграничной логистике. И пригласили московский бизнес к активному взаимодействию, обмену опытом и совместной работе над новыми перспективными проектами.

На мероприятии вице-президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана Инна Апенко представила Fashion-индустрию страны и сделала презентацию казахстанского бренда одежды «Global Nomads».

В завершении мероприятия состоялась биржа деловых контактов, где представители делового сообщества детально обсудили перспективы взаимодействия.