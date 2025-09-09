Треть казахстанско-российского товарооборота занял московский бизнес

Посольство Казахстана в России сообщило, что на мероприятии рассмотрели широкий спектр тем: от торгово-экономических связей и промышленной кооперации до вопросов цифровой трансформации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития туризма и культурных обменов.
Гендиректор АНО «Московский экспортный центр» Виталий Степанов сообщил, что Казахстан традиционно входит в топ-3 ключевых партнеров Москвы в плане экспортных операций, причем, все отрасли находятся в зеленой зоне роста.
Посол Казахстана Даурен Абаев обратил внимание участников на то, что в своем послании Токаев сделал особый акцент на привлечении крупных инвестиций.
Из 28 миллиардов долларов казахстанско-российского товарооборота почти треть — 9 миллиардов приходится на московский бизнес, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических международных связей Москвы Сергей Черемин.
В первые три месяца 2025 года этот показатель вырос еще на 14,2% и составил 1,9 миллиардов долларов. Указанные цифры подтверждают растущий интерес деловых кругов к совместным проектам и стабильность экономического взаимодействия.
Он также сообщил о планах проведения Дней Москвы в Казахстане, которые состоятся в Астане и Алматы, в рамках предстоящего в ноябре визита Токаева в Россию.
Как рассказал заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов, в 2024 году Москву посетило рекордное число туристов — 26 миллионов человек, из них 200 тысяч — из Казахстана.
Это не предел. Надо увеличить турпоток на взаимной основе, для чего имеется много практических механизмов. Мы готовы организовать взаимные туристические бизнес-миссии и ознакомительные туры.
Руководитель Управления туризма Алматинской области Куанышбек Мирамбекулы заявил, что регион предлагает широкие возможности для активного отдыха и знакомства с уникальной природой.
Также представители делегации напомнили москвичам, что стратегическое географическое расположение обеспечивает Алматинской области ключевую роль в трансграничной логистике. И пригласили московский бизнес к активному взаимодействию, обмену опытом и совместной работе над новыми перспективными проектами.
На мероприятии вице-президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана Инна Апенко представила Fashion-индустрию страны и сделала презентацию казахстанского бренда одежды «Global Nomads».
В завершении мероприятия состоялась биржа деловых контактов, где представители делового сообщества детально обсудили перспективы взаимодействия.