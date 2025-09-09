Промышленность Евросоюза рушится рекордными темпами

Экономика Евросоюза находится в состоянии турбулентности, а количество закрывающихся крупных предприятий бьет рекорды. Так, о своем уходе с рынка объявили 72 компании, сообщает РИА Новости.
И это показатели только первых восьми месяцев 2025 года. Число свернутых производств может увеличиться в ближайшие месяцы. Указанная статистика близка к рекорду кризисного 2009 года. Тогда приказали долго жить более 80 предприятий.
Больше всего закрытий приходится на Испанию — каждое пятое свернутое предприятие в ЕС. Следом печальные показатели демонстрируют Франция, Германия и Чехия. Меньше всего пострадали экономики Хорватии и Дании. Здесь закрылось всего по одной компании.
Такая ситуация отражается и на росте числа безработных. Так, лишились постоянного заработка 18 тысяч сотрудников промышленной отрасли. В коронавирусный период было немногим больше — 18,7 тысячи. В время глобального финансового кризиса эта цифра достигала более 27 тысяч увольнений.
