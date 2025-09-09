В Перми продают последнее кафе «Фобошная»

Напомним, работавшая не только в Перми, но и в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге сеть кафе перенесла финансовые проблемы, когда один её из владельцев, Артём Зайцев, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с банковскими картами. Большая часть заведений закрылась, перед сотрудниками возникли долги по заработной плате. Уголовное дело в отношении Артёма Зайцева о невыплате зарплаты передали в суд в конце 2024 года.