В Перми продают последнее кафе «Фобошная»

Последнее оставшееся в Перми заведение сети «Фобошная» выставлено на продажу на сайте объявлений, обратил внимание «Новый компаньон».
Судя по объявлению, для продажи кафе его владелец обратился к бизнес-брокеру. Заведение на Революции, 22 общей площадью 80 квадратных метров (из них 40 — площадь зала, всего 35 посадочных мест) специализируется на азиатской кухне. Продаётся оно вместе с материальными и нематериальными архивами, весь штат — шеф-повар, четыре повара, два администратора и уборщица — продолжит работу на новых владельцев бизнеса.
При средней выручке в 1,98 миллиона рублей ежемесячно средняя чистая прибыль составляет 237 тысяч рублей, согласно данным объявления. Продают кафе за 3,3 миллиона рублей — впрочем, отмечается, что цена предварительна, возможные разумные переговоры.
Напомним, работавшая не только в Перми, но и в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге сеть кафе перенесла финансовые проблемы, когда один её из владельцев, Артём Зайцев, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с банковскими картами. Большая часть заведений закрылась, перед сотрудниками возникли долги по заработной плате. Уголовное дело в отношении Артёма Зайцева о невыплате зарплаты передали в суд в конце 2024 года.