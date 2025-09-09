В российских магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами: что предложили в ГД

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предложил законодательно закрепить размещение в торговых сетях специальных стеллажей с бесплатными продуктами, приближающимися к окончанию срока годности, для социально уязвимых категорий населения. Об этом депутат заявил ТАСС.