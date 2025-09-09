В российских магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами: что предложили в ГД

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предложил законодательно закрепить размещение в торговых сетях специальных стеллажей с бесплатными продуктами, приближающимися к окончанию срока годности, для социально уязвимых категорий населения. Об этом депутат заявил ТАСС.
«Каждый год российские торговые сети, супермаркеты выбрасывают миллионы тонн продовольствия. Не дожидаясь истечения срока годности, их можно было бы бесплатно раздать людям», — высказался парламентарий.
Сейчас нормы ограничивают возможности торговых сетей по раздаче продуктов, поскольку с безвозмездно передаваемых товаров взимается НДС. Депутат считает необходимым ввести налоговые льготы, освободив компании от уплаты данного налога при благотворительной раздаче продукции.
Ранее стало известно, что на днях в Госдуму внесут предложение по снижению НДС для категорий товаров, отнесенных к социально значимым, включая продукты питания.