Казахстанцы смогут зарабатывать больше денег без регистрации ИП

Индивидуальный предприниматель (ИП) — это лицо, которое имеет доходы от той или иной своей деятельности. Например, это может быть сдача квартир в аренду, продажа товаров или оказание услуг, в том числе в качестве такси.
Однако не всегда казахстанцы обязаны оформлять ИП — они могут лишь оплачивать отдельно индивидуальный подоходный налог (ИПН) как физическое лицо со своих доходов через декларацию 270.
Такая возможность действует при определенных условиях, включая уровень допустимого дохода без наличия ИП. И если ранее этот показатель был связан с размером минимальной заработной платы (МЗП), то теперь условия поменялись.
Это связано с принятием закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».
Что поменялось для казахстанцев
Согласно статье 35 Предпринимательского кодекса РК, казахстанцы обязаны регистрировать ИП, если они соответствуют одному из следующих условий:
- используют труд наемных работников на постоянной основе;
- имеют от частного предпринимательства годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы (1,02 млн тенге на 2025 год).
Однако, согласно новым поправкам, лимит по годовому доходу для оформления ИП теперь будет повышен до 360-кратного размера месячного расчетного показателя (МРП).
То есть, теперь обязательство для регистрации ИП возникает, если годовой доход казахстанцев от их деятельности превышает 1 415 520 тенге на 2025 год (117 960 тенге в месяц).
Это позволит физическим лицам иметь более высокие доходы без необходимости регистрировать ИП. В то же время нельзя забывать, что они обязаны будут самостоятельно уплачивать ИПН с этих доходов, заполнив декларацию 270.
Новые нормы должны вступить в силу с середины сентября 2025 года.