Новый отель с панорамным баром и спа появится во Владивостоке: где и когда

«Подписание данного соглашения — важный шаг в развитии туристической и деловой инфраструктуры Владивостока. Проект предполагает создание современного многофункционального комплекса, который станет новой точкой притяжения в городе. Со своей стороны, Корпорация готова предоставить весь спектр мер поддержки для успешной и оперативной реализации этого проекта», — подчеркнул директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.
Соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и специализированным застройщиком «Альфагрупп» было заключено в рамках Восточного экономического форума. Общая площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров. Планируется, что его строительство создаст более 160 новых рабочих мест для горожан и повысит туристическую привлекательность региона. Реализация проекта намечена на период с 2025 по 2037 год.
В состав нового комплекса войдут 144 номера различных категорий, ресторан, лобби-кафе, панорамный бар, спа-комплекс, фитнес-центр, конференц-залы и трехэтажный подземный паркинг. В настоящее время ведется подготовка проектной документации.
Корпорация развития Дальнего Востока окажет инвестору комплексную поддержку. Меры включают содействие в получении статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) или Свободного порта Владивосток (СПВ), помощь во взаимодействии с органами власти и проработку инфраструктурного обеспечения.
Напомним, на полях ВЭФ было подписано соглашение о строительстве крупнейшего термального комплекса на Дальнем Востоке.