Новый отель с панорамным баром и спа появится во Владивостоке: где и когда

Соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и специализированным застройщиком «Альфагрупп» было заключено в рамках Восточного экономического форума. Общая площадь объекта составит 15 тысяч квадратных метров. Планируется, что его строительство создаст более 160 новых рабочих мест для горожан и повысит туристическую привлекательность региона. Реализация проекта намечена на период с 2025 по 2037 год.