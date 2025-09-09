Ричмонд
Россельхознадзор выступил за интеграцию систем прослеживаемости стран ЕАЭС

АСТАНА, 9 сен — Sputnik. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что необходимо ужесточение процедур регистрации поставщиков в странах ЕАЭС.

Источник: Sputnik.kz

Сейчас система прослеживаемости упирается в необходимость единых правил во всех странах нашего евразийского сообщества. В отсутствии фактических границ необходимо применять меры, предотвращающие завоз небезопасной продукции. Это мы на протяжении четырех лет обсуждаем в том числе с Роспотребнадзором.

отметил Сергей Данкверт

В отсутствие полной прослеживаемости фальсификат будет продолжать поступать, уверен спикер. Он привел недавний пример, когда через Кыргызстан белорусскую молочную продукцию поставили на предприятие, расположенное в Смоленской области.

По мнению главы ведомства, такая схема могла использоваться для прикрытия поставок продукции из третьих стран, например, из Ирана. Иного экономического смысла тут не видно, отметил он.

Поэтому я бы обратил внимание, что нам нужно все эти процедуры, в том числе регистрацию площадок — изменить настолько, чтобы у нас было понимание того, что любая идея, которая есть у бизнеса, была четко прослеживаема.

сказал Данкверт

Предприятия, которые хотят производить безопасную и качественную продукцию, страдают от этого, подчеркнул глава Россельхознадзора.