В России сообщили о планах на параллельный импорт

Механизм параллельного импорта позволяет иностранным организациям ввозить в Россию товары, купленные в иных государствах, где бренд представлен официально. Минпромторг не планирует расширять соответствующий список продукции. Об этом рассказал заместитель главы Министерства Роман Чекушов, цитирует РИА Новости.
Так, по его словам, Минпромторг намерен сократить перечень товаров для параллельного импорта. Представитель ведомства пояснил, что зарубежные организации уже или заместились другими брендами, или нашли производителей в России.
«Список мы не планируем расширять, может быть, только точечно какие-то позиции, если вдруг кто-то из бизнеса обозначит потребность. Системно не планируем добавлять ничего нового. А вот сокращать планируем», — поделился Роман Чекушов.
Так, экспорт из Германии в Россию сократился на 12,4%. Импорт из России упал на 43,9%.