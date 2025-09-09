Под Владивостоком готовят 1300 га для нового города-спутника: что построят

Бюджет проекта оценивается колоссальной суммой в 2,4 триллиона рублей, что в восемь раз превышает первоначальные планы. Значительная часть финансов — 1,8 триллиона — будет привлечена из внебюджетных источников. Однако реализация столкнулась с вызовами: Минвостокразвития уже сместило сроки окончания проекта с 2036 на 2055 год. Глава ведомства Алексей Чекунков объяснил это высокой ключевой ставкой, которая серьезно затрудняет привлечение инвесторов и увеличивает общую смету. Отдельной статьей расходов станет создание энергоинфраструктуры, потребуется 17 миллиардов рублей.