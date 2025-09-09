Под Владивостоком готовят 1300 га для нового города-спутника: что построят

«Завершено проектирование первой очереди, включая разработку мастер-плана территории, проектов планировок и проведение инженерных изысканий. Территории Де-Фриз, Байкал и Спутник станут основой для формирования жилых зон, ядром новой части агломерации», — отметила первый вице-губернатор — глава правительства Приморья Вера Щербина.
Согласно концепции, особое внимание уделено созданию масштабного рекреационного кластера. На этой территории планируется возведение гостиничных комплексов категории от трех до пяти звезд, пансионатов, оздоровительных центров и спа-комплексов.
Важным драйвером развития станет интеграция с территорией опережающего развития (ТОР) «Надеждинская». Здесь разместятся производства и офисы российских и международных компаний, в частности из Китая и Индии. Для них уже подготовлено девять инвестлотов общей площадью 114 гектаров, готовых к передаче с предоставлением льготного режима.
Бюджет проекта оценивается колоссальной суммой в 2,4 триллиона рублей, что в восемь раз превышает первоначальные планы. Значительная часть финансов — 1,8 триллиона — будет привлечена из внебюджетных источников. Однако реализация столкнулась с вызовами: Минвостокразвития уже сместило сроки окончания проекта с 2036 на 2055 год. Глава ведомства Алексей Чекунков объяснил это высокой ключевой ставкой, которая серьезно затрудняет привлечение инвесторов и увеличивает общую смету. Отдельной статьей расходов станет создание энергоинфраструктуры, потребуется 17 миллиардов рублей.
