Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцы стали активнее интересоваться покупкой жилья в новостройках

Опубликованы результаты исследования, показавшие ситуацию на рынке нового жилья в Челябинске.

Источник: Вечерний Челябинск

Оно показало, что интерес к объявлениям о продаже новых квартир со стороны челябинцев в июле по сравнению с июнем вырос на 21%. А если сравнить показатели с ситуацией годом ранее, то спрос увеличился на 56%.

Выросло и предложение нового жилья. Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость», за год предложение в челябинских новостройках выросло на 66%. Наиболее активно стали предлагать новые двухкомнатные квартиры — плюс 85% за год. Предложение однокомнатных и трехкомнатных квартир за 12 месяцев выросло на 71%.