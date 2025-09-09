Челябинцы стали активнее интересоваться покупкой жилья в новостройках

Оно показало, что интерес к объявлениям о продаже новых квартир со стороны челябинцев в июле по сравнению с июнем вырос на 21%. А если сравнить показатели с ситуацией годом ранее, то спрос увеличился на 56%.
Выросло и предложение нового жилья. Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость», за год предложение в челябинских новостройках выросло на 66%. Наиболее активно стали предлагать новые двухкомнатные квартиры — плюс 85% за год. Предложение однокомнатных и трехкомнатных квартир за 12 месяцев выросло на 71%.