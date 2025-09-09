Объяснено, что россияне могут выбрать форму получения соцподдержки до 1 октября

В обнародованном фондом документе говорится, что получатели могут выбирать между предоставлением социальных услуг в натуральной форме и получением денежной компенсации. Комплекс социальных услуг включает в себя предоставление лекарственных препаратов и медицинских изделий, путевки в санатории, а также бесплатный проезд в пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.