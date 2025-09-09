Ричмонд
Объяснено, что россияне могут выбрать форму получения соцподдержки до 1 октября

Российским гражданам, обладающим правом на федеральные льготы и меры государственной поддержки, предоставлена возможность до 1 октября 2025 года определить наиболее удобный способ их получения.

Российским гражданам, обладающим правом на федеральные льготы и меры государственной поддержки, предоставлена возможность до 1 октября 2025 года определить наиболее удобный способ их получения. Об этом сообщил Социальный фонд России.

В обнародованном фондом документе говорится, что получатели могут выбирать между предоставлением социальных услуг в натуральной форме и получением денежной компенсации. Комплекс социальных услуг включает в себя предоставление лекарственных препаратов и медицинских изделий, путевки в санатории, а также бесплатный проезд в пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В случае отсутствия потребности в указанных услугах граждане могут выбрать получение денежной компенсации. При полном отказе от всех видов услуг ежемесячная выплата составит 1 728,46 рубля. Также допускается частичная замена: например, можно сохранить право на санаторное лечение и бесплатный проезд, отказавшись при этом от лекарственного обеспечения и получая взамен денежную выплату.

Для определения желаемой формы получения необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление через портал Госуслуги, клиентскую службу Социального фонда или многофункциональный центр, указав предпочтительный формат предоставления каждой услуги. Выбранный вариант вступит в силу с начала следующего календарного года и будет действовать до момента подачи нового заявления об изменении формата.

Читайте также: В Госдуме анонсировали двойную индексацию страховых пенсий в 2026 году.

