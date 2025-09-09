Что произойдет с рублем и кредитами после снижения ключевой ставки: прогнозы аналитиков

На рынке облигаций активность снизилась. В августе объем торгов долговыми бумагами упал на 36% к июлю — до 2,7 трлн рублей. Аналитики объясняют это ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и сезонными факторами, пишет «Коммерсант». Сверхреакции на решение по ставке не прогнозируется — инвесторы будут следить за риторикой ЦБ и ждать октябрьского заседания, когда будет представлен обновленный прогноз.