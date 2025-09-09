Изменились правила регистрации безработных членов семей военнослужащих

Заголовок документа изложен в новой редакции: «Правила и случаи регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность».