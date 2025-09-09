Ричмонд
Изменились правила регистрации безработных членов семей военнослужащих

Министр труда приказом от 29 августа 2025 года внесла поправки в Правила регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Заголовок документа изложен в новой редакции: «Правила и случаи регистрации и снятия с учета в качестве безработных членов семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, а также лиц, находящихся на их иждивении, не осуществляющих трудовую деятельность».

Таким образом, положения правил теперь распространяются на членов семей сотрудников органов гражданской защиты.

Поправками установлено, что военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты обращаются с письменным заявлением в произвольной форме о регистрации членов семей в качестве безработных и приложением списков членов семей в кадровые подразделения Министерства обороны, специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты.

В течение двух рабочих дней со дня поступления заявлений от сотрудников кадровые подразделения вносят в информационную систему Фонда персональные данные (ИИН) членов семей с указанием их текущего статуса «безработный».

Указывается, что информационная система Фонда в автоматическом режиме формирует списки членов семей с текущим статусом «безработный» и передает их в информационную систему «Рынок труда».

Списки членов семей с текущим статусом «безработный» отображаются в информационной системе «Рынок труда» только для Центра.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.