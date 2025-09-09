Ричмонд
Рабочие профессии стали самыми востребованными на Урале

На рынке труда в Свердловской области самыми востребованными стали рабочие профессии.

Источник: Комсомольская правда

Согласно исследованию платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в Свердловской области наблюдается значительный рост спроса на рабочих специалистов. Каждая четвертая вакансия в регионе приходится на рабочие профессии.

В августе в области было открыто 42,8 тысячи вакансий.

— В Свердловской области открыто 10,2 тысяч вакансий по рабочим специальностям, более того — 23%, или каждое четвертое предложение о работе на Среднем Урале, сейчас приходится именно на категорию рабочих специальностей, — уточнили аналитики.

За последний месяц спрос на таких специалистов в стране вырос на 10%, а медианный доход достиг 80 тысяч рублей.

По данным аналитиков, наиболее востребованными являются разнорабочие, водители, упаковщики, комплектовщики, слесари, сантехники, сварщики и электромонтажники. Предлагаемая заработная плата для этих специалистов составляет 96,1 тысячи рублей, что существенно превышает средний показатель по региону в 73,6 тысячи рублей.

Текущая ситуация на рынке труда благоприятна для соискателей, которые могут найти как постоянную работу, так и выгодную подработку в сфере рабочих профессий.