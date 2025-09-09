Цены улетают в космос: однушки в Минске подорожали до $78 000

Покупатели в шоке: с начала года цены реальных сделок на вторичку выросли на 12%, на новостройки — на 18%. За последний месяц больше всего подорожали «однушки»: стоимость одного «квадрата» достигла максимальных за много лет значений — 1950 долларов.
Что происходит на самом желанном и самом массовом рынке жилья Беларуси — столичном — разбирался Sputnik.
Спрос есть всегда
Нужно понимать, что спрос на жилье в Минске — особенно в Минске — есть абсолютно всегда. И когда говорят «спрос удовлетворен», это не значит, что стало меньше людей, которые хотят купить квартиру в столице. Стало меньше тех, кто может позволить себе эту покупку.
Почему спрос есть всегда? Первое — все стремятся переехать в крупные города, где больше доходы и возможности. Второе (и это следует из первого) — лучшие условия жизни, комфорт, достаток. И третье — это желание получить ликвидный инвестиционный объект (купить подешевле, продать подороже). По словам эксперта, такая ситуация характерна не только для столицы, но и для областных центров как минимум — Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева.
Из этих трех китов, по сути, и формируется потребность жилья в Минске. Дальше это все корректируется в зависимости от того, какая экономическая ситуация, какой уровень доходов, и, соответственно, какие возможности у покупателей.
Число сделок растет
В июне в Минске было продано 1410 квартир на вторичном рынке, в июле — 1480. Данных за август пока нет, но аналитики ожидают не менее 1500 сделок. Стабильно высокие показатели, но не рекордные. Напомним, месячный максимум был установлен в апреле 2024-го — почти 2000 заключенных договоров купли/продажи.
Наблюдается стабильно высокое количество продаж, при этом цены продолжают расти. Хотя уже который месяц рынку пророчат падение из-за подорожавших кредитов, вследствие чего покупателей станет меньше. Как видим, этого не происходит.
Кредиты подросли вслед за повышением ставки рефинансирования в июне текущего года. Некоторые банки подняли процентную нагрузку до 18%, что для многих покупателей могло стать «отсекающей» планкой. Но не стало.
Во-первых, доллар у нас снизился, и снизился весьма ощутимо. Если не так давно он стоил еще 3,5 рубля, то сейчас это 2,9−3 рубля. Эта просадка компенсировала рост кредитных ставок и цен на квартиры.
Рост доходов внушает оптимизм
Вдобавок ко всему прочему в стране наблюдается рост реальных заработных плат, оптимизм внушают данные Белстата.
Когда в экономике все стабильно, зарплаты растут, доллар стабилен либо снижается — все это позволяет покупателям жить «на вырост» и участвовать в сделках, даже выходя из изначально отведенного на покупку бюджета. В то же время, если бы доллар и кредиты росли, большинство из них приостановило бы решение о покупке квартиры.
По его словам, в настоящий момент покупатели преисполнены оптимизмом, и они продолжают приобретать жилье, несмотря на внушительный рост цен.
«Однушки» в топе. И в цене
Эксперт обращает внимание: на рынке недвижимости идет постоянная борьба между однокомнатными и двухкомнатными квартирами. В какие-то периоды больше продается «двушек» (38%), а «однушек» меньше (36%). И наоборот — ситуация меняется от месяца к месяцу.
Что интересно, с начала лета единоличными лидерами на рынке были однокомнатные квартиры — их доля составила 44%. При этом за три месяца они существенно прибавили в цене: средняя стоимость «квадрата» скоро перевалит за 2 тысячи долларов, а целой квартиры — за $78 000. Для «однушек» это рекорд.
Андрей Чернышев считает, что рост сделок с «однушками» связан с пределом покупательной способности: тот, кто изначально планировал покупать «двушку», уже не может это сделать и вынужден рассматривать другие, более скромные, варианты.
Тем самым они, с одной стороны, экономят на стоимости приобретения и покупают ухоженные, аккуратные однокомнатные квартиры. В итоге мы получаем, что стоимость «двушек», исходя из реальных сделок, осталась неизменной, а стоимость «единичек» выросла на 4% только за июль.
Жилье дорожает на глазах
По предварительным данным, за восемь месяцев 2025-го квартиры на вторичном рынке подорожали на 12%. И, кажется, нас ждет повторение прошлого года или новый рекорд: в 2024-м цены поднялись на 14% или 200 долларов за «квадрат».
В сегменте новых квартир пошли дальше: там цены в этом году уже подросли на 18−20%. Такое ощущение, что застройщики пытаются нащупать ту самую грань возможностей покупателей. И ведь не сказать, что рынок пестрит предложениями: потенциал «Минск-Мира» и «Новой Боровой» уже на исходе, а квартиры, которые вводятся в строй, назвать доступными никак нельзя — 2000 долларов за «квадрат».
Такое характерно и для большинства других жилкомплексов. По ряду проектов уже сейчас видно, что цены были скорректированы — это первые звоночки к тому, что для них это уже предел стоимости. Дальше по этим комплексам она подниматься вряд ли будет. В то же время по другим проектам потенциал роста цен не исчерпан, но при условии стабильного доллара. А он в последние дни начал расти, чем насторожил покупателей.
Покупайте аккуратные квартиры
Ответ на вечный вопрос — «покупать или подождать» — в сложившейся ситуации, по словам эксперта, должен звучать так: однозначно покупать, если это необходимо.
Например, семья арендует квартиру — какой смысл отдавать деньги «мимо кассы», не иметь возможности насобирать нужную сумму и постоянно жить на чемоданах? Другое дело — приобрести свое жилье в кредит и каждый месяц выплачивать определенный процент.
Он обращает внимание, что на рынке сейчас много «спящих» клиентов, которые с 2022 года ждут, когда же упадут цены. А они не падают.
В конце 2022-го цены были на порядок ниже, и если бы они тогда купили, прилично бы сэкономили. Другое дело, что приобретать нужно всегда четко, с трезвым рассудком и ни в коем случае не по искусственно завышенным ценам.
При выборе квартиры эксперт советует не экономить на ее внешнем виде и покупать с ухоженным ремонтом, если позволяют доходы.
В противном случае, если купить «уставшую» квартиру, в нее придется еще немало вложить, чтобы сделать ремонт. И, скорее всего, вы потратите больше денег.
Осень: к чему готовиться продавцам и покупателям
Многие привыкли думать, что с приходом нового сезона на рынке жилья что-то происходит. Собеседник отмечает: действительно, осенью активизируются и продавцы, и покупатели — но не в сентябре.
Как правило, в процессе выбора квартиры во многом участвуют наши прекрасные дамы. И поскольку их внимание распыляется на сборы детей в школу, начало сентября обычно проседает по сделкам. Но в октябре-ноябре и уж тем более в декабре это все наверстывается.
Если допустить, что доллар и кредиты осенью не будут дорожать, то высокая покупательская активность в Минске сохранится до конца 2025 года. Это даст продавцам повод для поднятия цен, что логично в данной ситуации.
При этом рассчитывать на то, что рост цен быстро остановится, я бы не стал. Число сделок должно сократиться до 1200−1300, после этого продавцы начнут задумываться о скидках. Я думаю, что до конца года цены не опустятся: напротив, они будут потихоньку расти.