Цены улетают в космос: однушки в Минске подорожали до $78 000

Такое характерно и для большинства других жилкомплексов. По ряду проектов уже сейчас видно, что цены были скорректированы — это первые звоночки к тому, что для них это уже предел стоимости. Дальше по этим комплексам она подниматься вряд ли будет. В то же время по другим проектам потенциал роста цен не исчерпан, но при условии стабильного доллара. А он в последние дни начал расти, чем насторожил покупателей.