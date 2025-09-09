Ричмонд
Росреестр сообщил о реализации «гаражной амнистии» в Иркутской области

За первые восемь месяцев 2025 года в Иркутской области владельцы гаражей оформили право собственности на 700 объектов недвижимости и 1875 земельных участков под ними в рамках программы «гаражная амнистия».

Источник: Аргументы и факты

Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росреестра Иркутска.

«Всего же за четыре года действия “гаражной амнистии” жители Иркутской области уже оформили в упрощенном порядке более 14 тысяч прав на гаражные боксы и земельные участки под ними. Общая площадь таких земель составила почти 269 тысяч квадратных метров», — пишут в Росреестре.

Для участия в программе необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка под гаражом, приложив любой документ, подтверждающий факт владения объектом. В случае необходимости кадастровый инженер может подготовить межевой и технический планы для постановки объектов на кадастровый учет.

При положительном решении органа местного самоуправления регистрация права собственности осуществляется по заявлению администрации без личного участия гражданина. Программа позволяет использовать для регистрации альтернативные документы, такие как справки об оплате коммунальных услуг, договоры подключения к инженерным сетям или документы технической инвентаризации.