Росреестр сообщил о реализации «гаражной амнистии» в Иркутской области

Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росреестра Иркутска.
«Всего же за четыре года действия “гаражной амнистии” жители Иркутской области уже оформили в упрощенном порядке более 14 тысяч прав на гаражные боксы и земельные участки под ними. Общая площадь таких земель составила почти 269 тысяч квадратных метров», — пишут в Росреестре.
Для участия в программе необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка под гаражом, приложив любой документ, подтверждающий факт владения объектом. В случае необходимости кадастровый инженер может подготовить межевой и технический планы для постановки объектов на кадастровый учет.
При положительном решении органа местного самоуправления регистрация права собственности осуществляется по заявлению администрации без личного участия гражданина. Программа позволяет использовать для регистрации альтернативные документы, такие как справки об оплате коммунальных услуг, договоры подключения к инженерным сетям или документы технической инвентаризации.