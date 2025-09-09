Росреестр сообщил о реализации «гаражной амнистии» в Иркутской области

«Всего же за четыре года действия “гаражной амнистии” жители Иркутской области уже оформили в упрощенном порядке более 14 тысяч прав на гаражные боксы и земельные участки под ними. Общая площадь таких земель составила почти 269 тысяч квадратных метров», — пишут в Росреестре.