В России предложили создать криптобанк

В Общественной палате РФ предложили последовать белорусскому примеру и создать в России собственный криптобанк. Об этом сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, Белоруссия уже готовится законодательно закрепить регулирование деятельности подобного финучреждения. Когда это произойдет, то криптобанк в РБ станет первым в своем роде на территории бывших республик СССР.
«В РФ тоже надо создать свой криптобанк. Это позволит решить ряд текущих проблем. В частности, вывести в правовое поле теневые расчеты, которые исчисляются сотнями миллиардов рублей, следовательно, пополнение доходов в федеральный бюджет; перекрыть один из каналов финансирования и вербовки наших граждан для совершения тяжких преступлений, в том числе против государства», — пояснил источник.
Другой аргумент в пользу криптобанка — борьба с дистанционным мошенничеством. Средства, похищенные у граждан, поступают на кошельки посредников (так называемых «дропперов»), затем конвертируются в криптовалюты и выводятся из-под контроля властей. В дальнейшем злоумышленники используют эти средства для покупки элитной недвижимости и предметов роскоши.
Отмечается, что платежи в таком банке должны происходить исключительно в криптовалютах, а зачисление средств — исключительно с расчетных счетов российских граждан. Сегодня основную прибыль криптообменники извлекают из комиссий за зачисление наличных денежных средств на кошельки физических лиц.
По мнению собеседника, появление криптобанка устранит проблему, возникающую у российских майнеров, которые пока не имеют легальных каналов сбыта добытых ими цифровых активов. В России приняты нормативные акты, устанавливающие экспериментальный правовой режим для операций с криптовалютами в экспортно-импортной торговле. Однако внутрироссийские расчеты и сами криптовалюты остаются вне правового поля, что используется мошенниками и зарубежными спецслужбами.
