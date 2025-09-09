В России предложили создать криптобанк

По мнению собеседника, появление криптобанка устранит проблему, возникающую у российских майнеров, которые пока не имеют легальных каналов сбыта добытых ими цифровых активов. В России приняты нормативные акты, устанавливающие экспериментальный правовой режим для операций с криптовалютами в экспортно-импортной торговле. Однако внутрироссийские расчеты и сами криптовалюты остаются вне правового поля, что используется мошенниками и зарубежными спецслужбами.