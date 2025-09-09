Водоканал готовит масштабную модернизацию сетей в Екатеринбурге

Екатеринбургский МУП «Водоканал» объявил три аукциона на поиск подрядчика для модернизации своей инфраструктуры. По информации с сайта «Госзакупки», начальная цена трех тендеров составляет 750 млн рублей.
Половина от этой суммы будет направлена на обновление насосной станции третьего подъема № 4 по адресу: улица Исследователей, 7. Еще 276 млн рублей планируется направить на работы по замене водовода по проезду Теплоходному (от камеры переключения по улице Бебеля до камеры переключения по улице Автомагистральной, часть водовода «Эльмашевский»).
Третий контракт — реконструкция и расширение головных сооружений водопровода Екатеринбурга (пусковой комплекс № 1, тракт подачи сырой воды В7). Начальная цена этого аукциона составляет 97 млн рублей. Подрядчик (или подрядчики), который возьмет все три тендера, должен закончить работы до 31 мая 2027 года.
До этого водоканал безуспешно проводил аукцион на модернизацию Южной аэрационной станции на Химмаше в Екатеринбурге. Начальная цена контракта составляла 1,65 млрд рублей.
В частности, планировалось построить воздуходувную станцию, три насосные станции циркулирующего активного ила и еще ряд сооружений. Срок окончания работ был запланирован на май 2027 года. Это уже вторая попытка, которую предпринимал водоканал для поиска подрядчика на этот контракт. Первый неудачный аукцион проходил в июне.
Власти рассматривали вопрос с модернизацией Южной аэрационной станции в рамках концессии. По оценке мэрии, на полное обновление объекта нужно найти более 20 млрд рублей. Интерес к концессии уже проявили Росводоканал и «Российские коммунальные системы». Однако сроки заключения соглашений остаются неизвестны.