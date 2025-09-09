В Казахстане официально запретили размещать табло с курсами валют на улицах

Также уточнялось, что информационный стенд должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу РК.