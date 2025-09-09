В Казахстане официально запретили размещать табло с курсами валют на улицах

Напомним, постановлением Нацбанка от 23 июня 2025 года внесены изменения в правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в РК.
В документе отмечалось, что установка информационного стенда для клиентов, содержащего сведения о курсе покупки или курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, осуществляется внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы обменного пункта.
Не допускается размещение информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах.
Также уточнялось, что информационный стенд должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу РК.